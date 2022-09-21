Какой будет погода в Одессе 22 сентября 2022 года?

В четверг, 22 сентября, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 17-19°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
22 сентября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 18–19°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость добра.