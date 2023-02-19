Какой будет погода в Одессе 20 февраля?

В понедельник, 20 февраля 2023 года, в Одессе будет тепло и без существенных осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 20 февраля
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области 20 февраля
Облачно с прояснениями.
Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5 ° С тепла, днем 5-10 ° С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.