Какой будет погода в Одессе 20 августа

В субботу 20 августа в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем до 28°С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 20 августа 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.