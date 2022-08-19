Какой будет погода в Одессе 20 августа

В Одессе снова прогнозируют грозу – объявлено штормовое предупреждение Сегодня, в понедельник, 15 августа 2022 года, во второй половине дня в Одесе и Одесской области может ухудшиться погода – синоптики снова прогнозируют грозу. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ