Какой будет погода в Одессе 2 ноября

Какой будет погода в Одессе на этой неделе и в ноябре Синоптики прогнозируют в течении 11-го месяца года погоду, соответствующую климатическим нормам для Украины. Что касается погоды в Одессе в период с 1 по 5 ноября, то в этот период возможны дожди. ПОДРОБНЕЕ