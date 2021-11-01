Какой будет погода в Одессе 2 ноября

Завтра, во вторник, 2 ноября 2021 г, в Одессе ожидается облачая, с прояснениями погода. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем 13-15 °С выше ноля.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе 1 ноября
- Облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 13-15 °С.
Прогноз погоды По Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 10-15 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 3-4 ноября
- Облачно с прояснениями. Ночью 3 ноября местами небольшой дождь, днем без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с, днем 4 ноября местами порывы 15-18 м/с.
- Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С.
Прогноз погоды в Одессе 5-6 ноября
- Без осадков.
- Температура ночью 8-13°С, днем 14-19°С.