Какой будет погода в Одессе 2 июня?

В четверг, 2 июня 2022 года, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем 26-28°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
2 июня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.