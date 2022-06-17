Какой будет погода в Одессе 18 июня?

Погода в Одессе: какой будет среда, 15 июня? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 15 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая погоды. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ