Какой будет погода в Одессе 18 июня?

18 июня 2022 года в Одессе ночью и утром ожидается кратковременный дождь. Температура днем 23-25°С.
18 июня 2022 года в Одессе ночью и утром ожидается кратковременный дождь. Температура днем 23-25°С.
Прогноз предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
18 июня в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17, днем 23-25°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь.
Днем гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.