Какой будет погода в Одессе 15 ноября?

Во вторник, 15 ноября 2022 года, в Одессе будет без существенных осадков, температура воздуха днем 10-12°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
15 ноября в г. Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С.
Прогноз погоды в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 9-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.