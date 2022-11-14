Какой будет погода в Одессе 15 ноября?

Какая погода в Одессе будет 14 ноября В понедельник, 14 ноября 2022 года в Одессе будет погода без существенных осадков, температура воздуха днем 9-11°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет воскресный день 13 ноября Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает: завтра, в воскресенье, 13 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. ПОДРОБНЕЕ