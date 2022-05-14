Какой будет погода в Одессе 15 мая?

В воскресенье 15 мая в Одессе ожидается погода без осадков температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
По прогнозу 15 мая в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 14–15°С.
По Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 22-27°С.
На дорогах области видимость хорошая.