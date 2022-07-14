Какой будет погода в Одессе 15 июля?

Погода в Одессе 14 июля: что обещают синоптики По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 14 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 10 июля В воскресенье 10 июля ночью в Одессе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Температура воздуха днем – до 29°С. ПОДРОБНЕЕ