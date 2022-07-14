Какой будет погода в Одессе 15 июля?

В пятницу,15 июля, в Одессе прогнозируют жаркую погоду без осадков, с максимальной дневной температурой до + 30°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
15 июля 2022 г. по г. Одессе ожидается облачная погода, с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков, к вечеру на севере кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.