Какой будет погода в Одессе 14 мая?

Ночью в субботу 14 мая в Одессе ожидается гроза и дождь. Температура воздуха ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С.
Прогноз предоставлен гидрометцентром Черного и Азовского морей.
По сообщению синоптиков ночью 14 мая по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с. Переменная облачность. Ночью умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С.
Температура морской воды 13-14°С.
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Ночью умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°С тепла, днем 22-27°С.
На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.