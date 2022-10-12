Какой будет погода в Одессе 13 октября

В четверг 13 октября в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 15-17 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 13 октября 2022 г. по г. Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10 °С, днем 15-17 °С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.