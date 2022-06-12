Какой будет погода в Одессе 13 июня?

В понедельник, 13 июня, в Одессе ожидается погода без осадков, воздух прогреется до 31°С.
Прогноз погоды предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Согласно данных синоптиков, 13 июня 2022 года в г. Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С
На дорогах области видимость хорошая.