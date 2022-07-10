Какой будет погода в Одессе 11 июля

Какой будет погода в Одессе 10 июля В воскресенье 10 июля ночью в Одессе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Температура воздуха днем – до 29°С. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 9 июля 9 июля 2022года в Одессе ночью и днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем до 30°С. ПОДРОБНЕЕ