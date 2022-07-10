Какой будет погода в Одессе 11 июля

В понедельник, 11 июля, в Одессе ожидается кратковременный дождь днем, температура днем до + 26°С.
Прогноз предоставлен Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
11 июня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области 11 июля
В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.