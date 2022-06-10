Какой будет погода в Одессе 11 июня?

В субботу, 11 июня, в Одессе ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем 25-27°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
11 июня 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 21-22°С.
По Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.