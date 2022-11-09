Какой будет погода в Одессе 10 ноября

В четверг, 10 ноября, в Одессе будет без осадков, температура воздуха днем 11-13 °С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
10 ноября 2022 года в Одессе будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 11-13 °С.
Погода в Одесской области 10 ноября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.