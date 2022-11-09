Какой будет погода в Одессе 10 ноября

В Одессе объявили штормовое предупреждение До конца дня 6 ноября по Одессе сохранится ветер юго-восточный 15 м/с. В этой связи в городе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Каким будет в Одессе воскресенье 6 ноября: прогноз синоптиков По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 6 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков. ПОДРОБНЕЕ