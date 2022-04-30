Какой будет погода в Одессе 1 мая?

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первый день мая в Одессе будет без существенных осадков, температура ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С.
В воскресенье 1 мая в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С. Температура морской воды 12-13°С.
В Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 16-21°С.
На дорогах области видимость хорошая.