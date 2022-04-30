Какой будет погода в Одессе 1 мая?

Погода в Одессе: какой будет последняя суббота апреля Завтра, в субботу, 30 апреля 2022 года, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одессе и Одесской области облачную погоду, но без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 апреля: будет ли теплым вторник? Завтра, во вторник, 26 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, но без существенных осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ