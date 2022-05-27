Какой будет магнитная буря 27 мая?

Сегодня, в пятницу, 27 мая 2022 года, прогноз космической погоды будет не очень утешительным для метеозависимых людей: магнитная буря, начавшаяся 26 мая, продолжится. Она не будет слишком мощной, однако достаточно ощутимой.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, могут почувствовать на себе пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями и просто зависимые от погодных капризов.

Во время магнитной бури могут возникать такие симптомы:

головные боли, головокружение;

тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;

слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания, апатия;

агрессия, раздражительность;

повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;

ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм? Медики советуют:

спать не менее 7-9 часов в сутки;

не злоупотреблять тяжелой, соленой и острой пищей, отказаться или снизить употребление кофе, алкоголя, энергетиков;

пить много воды, травяного чая;

принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;

не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;

людям, имеющим хронические заболевания, заблаговременно приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.