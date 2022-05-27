Новости Одессы и Одесской области

Какой будет магнитная буря 27 мая?

Какой будет магнитная буря 27 мая?

Сегодня, в пятницу, 27 мая 2022 года, прогноз космической погоды будет не очень утешительным для метеозависимых людей: магнитная буря, начавшаяся 26 мая, продолжится. Она не будет слишком мощной, однако достаточно ощутимой.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, могут почувствовать на себе пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями и просто зависимые от погодных капризов.

Во время магнитной бури могут возникать такие симптомы:

  • головные боли, головокружение;
  • тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
  • слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания, апатия;
  • агрессия, раздражительность;
  • повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
  • ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм? Медики советуют:

  • спать не менее 7-9 часов в сутки;
  • не злоупотреблять тяжелой, соленой и острой пищей, отказаться или снизить употребление кофе, алкоголя, энергетиков;
  • пить много воды, травяного чая;
  • принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
  • не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
  • людям, имеющим хронические заболевания, заблаговременно приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Будет ли 26 мая магнитная буря?
    Будет ли 26 мая магнитная буря?

    Сегодня, в четверг, 26 мая 2022 года, специалисты прогнозируют слабую, но ощутимую для людей магнитную бурю. Ее воздействие могут почувствовать на себе пожилые люди, беременные женщины, те, кто страдает от хронических заболеваний, а также те, чей организм чувствителен к погодным колебаниям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?
    Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?

    Магнитные бури – это дни повышенной солнечной активности, которые могут негативно влиять на здоровье. Особенно тяжело эти дни переносят пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины и страдающие от хронических заболеваний.
    Будет ли благоприятной космическая погода в среду, 25 мая 2022, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будет ли магнитная буря 24 мая?
    Будет ли магнитная буря 24 мая?

    «Одесская жизнь» продолжает информировать своих читателей о предстоящих магнитных бурях, ведь геомагнитные колебания и вспышки на Солнце могут нести угрозу для людей, чей организм ослаблен из-за хронических болезней, а также зависимых от погодных колебаний.
    Итак, чего ждать от сегодняшнего дня?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: каким будет понедельник 23 мая?
    Магнитные бури: каким будет понедельник 23 мая?

    Сегодня, в понедельник, 23 мая 2022 года, метеозависимые люди могут не волноваться: магнитных бурь не предвидится.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?
    Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?

    Сегодня, в воскресенье, 22 мая 2022 года, геомагнитные колебания возможны, но не сильно интенсивные.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить