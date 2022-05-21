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Какой будет космическая погода 21 мая?

Какой будет космическая погода 21 мая?

Эксперты предупреждают: сегодня, в субботу, 21 мая 2022 года, космический «шторм», начавшийся 20 мая, продолжится.

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические болезни.

Во время магнитных бурь медики рекомендуют много ходить пешком, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и полноценно отдыхать. Также желательно пить негазированную воду и травяной чай, а употребление кофе и алкоголя свести к минимуму.

Помимо этого, в дни магнитных бурь следует избегать длительных поездок и физических перегрузок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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