Какой будет космическая погода 21 мая?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические болезни.

Во время магнитных бурь медики рекомендуют много ходить пешком, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и полноценно отдыхать. Также желательно пить негазированную воду и травяной чай, а употребление кофе и алкоголя свести к минимуму.

Помимо этого, в дни магнитных бурь следует избегать длительных поездок и физических перегрузок.