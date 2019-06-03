Каким будет лето в Одессе?

Лето вступило в свои права и начался сезон отпусков и путешествий. Кто-то едет отдыхать на море, кто-то – к родственникам в деревню, а кто-то только планирует поездку. Погода здесь играет не последнюю роль.

Июнь

В июне нас ожидают температурные качели. В середине первой декады июня температура будет вполне комфортной – до 26 градусов тепла. Однако уже с середины месяца станет очень жарко. Столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки. Но буквально через несколько дней снова похолодает – в Украину придут сильные ливни с градом и шквальный ветер. Начнется вторая волна похолодания и температура понизится до 21-24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, местами возможны небольшие дожди. По прогнозам, дни с осадками выпадут в июне на выходные – Троицу и День Конституции.

Июль

Июль наверстает все температурные упущения июня: в этом месяце ожидается сильная жара – до 30-35 градусов. Июльское пекло начнется в самом начале месяца и ослабеет в начале второй декады. Но похолодание будет незначительным и недолгим – всего два-три дня. В эти дни возможны дожди с грозами. Затем жара снова вернется и продержится до конца месяца. Осадки в июле ожидаются 4, 8, 27 и 28 числа.

Август

Жара выше 30 градусов будет держаться в августе только до конца первой декады. Уже с 10-15-го числа столбик термометра решительно устремится вниз и достигнет отметки 22 градуса. Картину дополнят дожди, которые пройдут по всей Украине. После этого жара больше не вернется, воздух будет умеренно теплым, а погода – похожа на осеннюю.

Осень будет теплой

Как утверждают синоптики, продолжительность лета в Украине сократилась до двух месяцев – начинается оно в середине июня и заканчивается в середине августа. Однако расстраиваться не стоит – в этом году осень будет хотя и ранней, но долгой и относительно теплой.