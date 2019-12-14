Какие выставки стоит посетить в Одессе на досуге

Подборка интересных мероприятий в городских галереях и музеях.

Галерея «Artodessa»

ул. Преображенская, 24; тел.: (097) 235-08-94.

До 18 декабря — выставка Игоря Варешкина «В лабиринтах времени».

Вход свободный.

Время работы: с 13.00 до 20.00, без выходных.

Музей «Христианская Одесса»

ул. Успенская, 4а; тел.: 724-45-61.

До 20 декабря — выставка к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря «Світло православ’я».

Вход свободный.

Время работы: с 9.00 до 17.00, без выходных.

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 15 января — выставка работ американского художника Бориса Лурье «Змінена людина».

Стоимость билетов — 80 грн.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Вход на вернисаж свободный.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Фото: dumskaya.net

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