Какие поезда отправятся из Одессы 24 марта?

Директор зоопарка рассказал, будут ли эвакуировать животных По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, зоопарк останется на месте. Риски от этого для животных меньше, чем если всех их будут перевозить в другой город. ПОДРОБНЕЕ

Число беженцев в Украине достигло 10 миллионов человек 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Речь идет как о тех, кто покинул страну, так и перемещенных внутри страны людях. ПОДРОБНЕЕ