Какие поезда отправятся из Одессы 24 марта?

Сегодня, 24 марта, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 поездов, из них два эвакуационных.
Как информирует Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», поезда будут отправляться по следующим направлениям:
- №26 Одесса – Рахов – 14:15;
- №78 Одесса – Ковель – 18:13;
- №36/38 Одесса–Ужгород–Пшемышль – 18:22;
- №136 Одесса – Черновцы – 20:49;
- №12 Одесса – Львов – 21:31;
- №54 Одесса – Днепр – 21:56;
- №106 Одесса – Киев – 22:03;
- №8 Одесса – Харьков – 22:25.
Эвакуационные:
- №932 Одесса – Ужгород – 22:32;
- №118 Одесса – Измаил – 23:23.