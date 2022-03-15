Какие аптеки работают в Одессе – адреса

Гослекслужба Украины в Одесской области предоставила перечень аптек, работающих в Одессе. Адреса аптек приводит пресс-служба Одесского горсовета.
Итак, на сегодняшний день в Одессе работают аптеки по таким адресам:
КП «Одесфарм», ул. Мясоедовская, 32, тел. 788-10-03, 788-28-72;
КП «Одесфарм», ул. Дворянская, 10, тел. 788-09-06;
КП «Одесфарм», ул. Жуковского, 30, тел. 771-04-43;
КП «Одесфарм», просп. Добровольского, 67, тел. 706-43-56;
КП «Одесфарм», ул. Паустовского, 21А, тел. 770-93-17;
КП «Одесфарм», ул. Болгарская, 38, тел. 793-90-92;
КП «Одесфарм», ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2, тел. 788-17-75;
КП «Одесфарм», ул. Космонавтов, 11/13, тел. 709-95-69;
КП «Одесфарм», ул. Д. Ойстраха, 7, тел. 771-14-13;
КП «Одесфарм», ул. Левитана, 62, тел. 788-28-97;
КП «Одесфарм», ул. Праведников мира (Краснослободская), 36, тел. 783-13-10;
КП «Одесфарм», пер. Обсерваторный, 8, тел. 788-92-15;
КП «Одесфарм», Фонтанская дорога, 110, тел. 701-12-04;
«Аптека Гаевского», ул. Генуэзская, 24Б, тел. 705-71-55;
«Аптека Гаевского», ул. Академическая, 28, тел. 748-12-22;
«Терра», ул. Марш. Говорова, 10/1, тел. 773-79-09;
«Терра», ул. Марш. Говорова, 10Б, офис №7, тел. 050-308-31-81;
«Аптека Гаевского», ул. Степовая, 52/ул. Мельницкая, 2, тел. 32-40-27;
«Терра», ул. Балковская, 22А, тел. 753-07-51;
«Фармация», ул. Михайловская (Индустриальная), 8/4, тел. 753-08-01;
«Терра», ул. Степовая, 15, тел. 753-07-41;
«Терра», ул. Б. Хмельницкого, 15/19, тел. 050-411-15-50;
«Терра», ул. Прохоровская, 10, тел. 050-315-55-02;
«Терра», ул. Комитетская, 4/6, пом.1, тел. 050-315-55-94;
«Терра», ул. Ак. Заболотного, 26Б, тел. 050-411-15-75;
«Аптека Гаевского», Днепропетровская дорога, 118, тел. 753-07-43;
«Фармация», Николаевская дорога, 301, пом.101, тел. 753-07-54;
«Аптека Гаевского», просп. Добровольского, 159, тел. 753-07-44;
«Фармация», просп. Добровольского, 114/2, тел. 753-03-81;
«Фармация», ул. Ген. Бочарова, 1А, тел. 753-09-70;
«Фармация», ул. Ак. Заболотного, 54А, тел. 753-09-71;
«Фармация», ул. Ак. Заболотного, 26, тел. 099-670-06-54;
«Терра», просп. Добровольского, 82Б, пом.1, 050-830-16-67;
«Терра», ул. Д. Ойстраха, 1, тел. 050-315-55-27;
«Терра», просп. Добровольского, 114/2, тел. 750-50-09;
«Терра», ул. Махачкалинская, 1Б, тел. 750-50-43;
«Терра», просп. Добровольского, 98, тел. 750-51-48;
«Фармация», ул. Черноморского казачества, 1А, тел. 753-04-46;
«Терра», ул. Атамана Головатого, 161, тел. 705-31-04;
«Аптека Гаевского», ул. Ак. Сахарова, 34, тел. 753-00-78;
«Аптека Гаевского», ул. Ак. Воробьева, 3, тел. 753-07-42;
«Аптека Гаевского», ул. Праведников мира (Краснослободская), 42, тел. 720-09-63; 720-08-77б.
«Терра», ул. Ак. Воробьева, 3Б, тел. 050-392-92-84;
«Аптека Будьте здоровы», ул. Сергея Ядова, 24, тел. 771-69-02;
«Терра», ул. Парковая, 67А, тел. 050-411-15-52;
«Терра», ул. Колонтаевская, 56, тел. 050-392-64-90;
«Терра», ул. Ак. Воробьева, 3Б, тел. 705-82-86;
«Терра», ул. Ак. Воробьева, 5В, тел. 705-82-99;
«Фармация», ул. Сергея Ядова, 63/1, тел. 753-04-43;
«Фармация», ул. Ак. Королева, 59, тел. 050-392-92-50;
«Терра», ул. Ак. Королева, 94, тел. 746-20-22;
«Терра», ул. Ак. Королева, 49, тел. 050-315-55-37;
«Аптека Гаевского», Люстдорфская дорога, 142, тел. 740-51-83;
«Аптека Гаевского», Люсторфская дорога, 140/1, тел. 753-00-67;
«Аптека Гаевского», просп. Небесной сотни, 2, тел. 705-78-15;
«Аптека Гаевского», просп. Ак. Глушко, 29А, тел. 753-00-70;
«Терра», просп. Небесной сотни, 31А, тел. 34-01-55;
«Терра», ул. Ак. Королева, 42, тел. 744-41-25, 744-41-36;
«Аптека Будьте здоровы», ул. Львовская, 15Б, тел. 759-28-16;
«Фармация», ул. Ак. Вильямса, 44, корп.1, тел. 753-09-74;
«Аптека Гаевского», пл. Независимости, 1, тел. 785-61-84;
«Фармация», просп. Ак. Глушко, 13, тел. 34-02-97;
«Терра», просп. Ак. Глушко, 26, тел. 753-01-87;
«Аптека Гаевского», ул. Березовая, 2, корпус 2, тел. 705-31-87;
«Аптека Будьте здоровы», Люстдорфская дорога, 27, тел. 770-30-50;
«Аптека Гаевского», ул. Толбухина, 135, тел. 737-83-95;
«Аптека Будьте здоровы», Фонтанская дорога, 118, тел. 700-12-21;
«Аптека Гаевского», ул. Черняховского, 1, тел. 740-54-31; 740-54-32;
«Терра», Французский бульвар, 41, тел. 784-95-89;
«Аптека Гаевского», просп. Шевченко, 4, тел. 33-01-80;
«Терра», просп. Шевченко, 23, тел. 050-315-55-90;
«Аптека Гаевского», ул. Пушкинская, 61/ул. Большая Арнаутская, 32, тел. 753-07-46;
«Аптека Гаевского», ул. Садовая, 19, тел. 722-24-08; 722-01-75;
«Терра», ул.Садовая, 11, тел. 728-81-88;
«Аптека Гаевского», пер. Сабанский, 3, тел. 740-56-33;
«Фармация», ул. Малая Арнаутская, 1, тел. 722-93-94;
«Аптека Гаевского», пер. Сабанский, 1, 714-40-06;
«Терра», ул. Большая Арнаутская, 6, тел. 728-43-10;
«Фармация», ул. Ришельевская, 71, тел. 753-04-50;
«Аптека Гаевского», пер. Книжный, 1, тел. 050-492-43-96;
«Терра», Старосенная пл., 2, тел. 705-71-62;
«Терра», ул. Малая Арнаутская, 113, тел. 49-65-27;
«Терра», ул. С. Рихтера, 144, тел. 050-315-55-29;
«Аптека Гаевского», ул. Нежинская, 65, тел. 784-08-13;
«Аптека Гаевского», ул. Еврейская, 58, тел. 726-88-29;
«Терра», ул. Тираспольская, 32;
«Аптека Гаевского», ул. Тираспольская, 13, тел. 753-01-19;
«Терра», ул. Пастера, 22, тел. 712-31-16;
«Терра», ул. Торговая, 49, тел. 050-315-55-97;
«Аптека Гаевского», ул. Ак. Филатова, 31, тел. 753-06-67;
«Аптека Гаевского», ул. Ак. Филатова, 32, тел. 753-03-82;
«Фармация», ул. Ак. Филатова, 29В, тел. 753-09-75;
«Фармация», ул. Ицхака Рабина, 23, тел. 753-04-68;
«Терра», ул. Героев Крут, 17А, тел. 750-50-44;
«Терра», ул. Ивана и Юрия Лип, 58, тел. 050-780-02-69;
«Терра», ул. Ген. Петрова, 49, тел. 750-51-49;
«Терра», ул. Ген. Петрова, 15, тел. 050-411-15-56;
«Терра», ул. Космонавтов, 32/1, тел. 050-315-55-36;
«Фармация», ул. Варненская, 6, тел. 753-05-57;
«Аптека Гаевского», ул. Марш. Малиновского, 57, тел. 050-492-38-30;
«Аптека Гаевского» ул. Марш. Малиновского, 61А, тел. 050-314-89-93;
«Терра», ул. С. Рихтера, 144, тел. 050-315-55-92;
«АВ ФАРМТРЕЙД», ул. Ак. Заболотного, 57/2;
«АВ ФАРМТРЕЙД», ул. Нежинская, 25;
«АВ ФАРМТРЕЙД», ул. Космонавтов, 38А;
«АВ ФАРМТРЕЙД», ул. Сегедская, 14;
«АВ ФАРМТРЕЙД», ул. Ак. Вильямса, 66;
«АВ ЛЕКАРСТВО», ул. Пантелеймоновская, 70;
«АВ ЛІКИ», ул. Степовая, 17;
«АВ ЛІКИ», ул. Левитана, 67/1;
«АВ ЛІКИ», ул. Космонавтов, 15;
«АВ ЛІКИ», ул. Архитекторская, 22;
«АВ ЛІКИ», ул. Тираспольская, 1;
«АВ ЛІКИ», ул. Ак. Филатова, 17;
«АВ ЛІКИ», ул. Ак. Филатова, 76;
«АВ ЛІКИ», ул. Ак. Королева, 114;
«АВ ЛІКИ», ул. Ген. Петрова, 61;
«АВ ЛІКИ», ул. Болгарская, 42;
«АВ ЛІКИ», ул. Ивана и Юрия Лип, 22А;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Крымская, 71;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Героев обороны Одессы, 52А;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Семена Палия, 82;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Семена Палия, 118;
«АВ ФАРМАЦІЯ», просп. Добровольского, 109А;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Пастера, 31;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Новощепной ряд, 11;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Пастера, 14;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Тенистая, 9/11;
«АВ ФАРМАЦІЯ», просп. Добровольского, 128;
«АВ ФАРМАЦІЯ», Итальянский бульвар, 11;
«АВ ФАРМАЦІЯ», просп. Небесной Сотни, 10;
«АВ ФАРМАЦІЯ», просп. Добровольского, 114/5;
«АВ ФАРМАЦІЯ», ул. Ген. Бочарова, 30/1;
«Аптека Бажаємо здоров’я», просп. Ак. Глушко, 22;
«НАТАЛКА», ул. Адмирала Лазарева, 34;
«НАТАЛКА», ул. Марш. Говорова, 26;
«НАТАЛКА», ул. Марш. Малиновского, 61;
«НАТАЛКА», ул. Торговая, 28;
«НАТАЛКА», ул. Ак. Филатова, 7А;
«НАТАЛКА», ул. Ак. Заболотного, 26А;
«НАТАЛКА», ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
«НАТАЛКА», ул. Добровольского, 159;
«НАТАЛКА», ул. Пастера, 5/7;
«НАТАЛКА», ул. Дача Ковалевского, 81;
«НАТАЛКА», ул. Ак. Глушко, 32;
«НАТАЛКА», ул. Запорожская, 30;
«РИФАРМ», ул. Пироговская, 3/5;
«ПИЛОТ», ул. Левитана, 62;
«ПИЛОТ», ул. Варненская, 25/2;
«ПИЛОТ», ул. Героев обороны Одессы, 52;
«ПИЛОТ», ул. Ак. Воробьева, 3;
«ПИЛОТ», Люстдорфская дорога, 170;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Марш. Малиновского, 71;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Преображенская, 29;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Ильфа и Петрова, 11А;
«ПОДОРОЖНИК», просп. Добровольского, 109А;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Ген. Бочарова, 53;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Космонавтов 1/2;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Садиковская, 25;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Героев Крут, 20В;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Героев обороны Одессы, 52А;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Ак. Филатова, 13;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Семена Палия, 118;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Пантелеймоновская, 56;
«ПОДОРОЖНИК», ул. Преображенская, 82;
«Анкор Фарм Аврора», ул. Ак. Королева, 59, тел. 32-53-26;
«Анкор Фарм Агата», просп. Шевченко, 6/2, тел. 32-32-34;
«Анкор Фарм Адмирал», Адмиральский просп, 1Г, тел. 714-91-91;
«Анкор Фарм Азалия», ул. Космонавта Комарова, 6, тел. 33-01-03;
«Анкор Фарм Акация», Фонтанская дорога, 67, тел. 33-22-21;
«Анкор Фарм Александрия», ул. Ак. Королева, 28, тел. 32-43-24;
«Анкор Фарм Алина», ул. Ак. Филатова, 23, тел. 33-33-23;
«Анкор Фарм Ангелика», ул. Ак. Королева, 114/1, тел. 32-76-32;
«Анкор Фарм Арианна», ул. Ген. Бочарова, 1, тел. 33-83-39;
«Анкор Фарм Аркадия», ул. Черняховского, 24, тел. 714-94-94;
«Анкор Фарм Архитекторская», ул. Архитекторская, 14, тел. 33-43-44;
«Анкор Фарм Афина», просп. Шевченко, 8В, тел. 33-44-34;
«Анкор Фарм Афродита», ул. Варненская, 20Б, тел. 33-03-31;
«Анкор Фарм Валерия», ул. Ак. Филатова, 13, тел. 35-54-55;
«Анкор Фарм Венера», ул. Армейская, 8, тел. 33-55-53;
«Анкор Фарм Верона», ул. Марш. Бабаджаняна, 21, тел. 32-33-53;
«Анкор Фарм Вероника», ул. Посмитного, 19, тел. 33-77-73;
«Анкор Фарм Виктория», просп. Ак. Глушко, 14, тел. 32-22-32;
«Анкор Фарм Виола», Фонтанская дорога, 59, тел. 33-36-63;
«Анкор Фарм Виталина», Люстдорфская дорога, 31, тел. 32-22-02;
«Анкор Фарм Вузовская», ул. Александра Невского, 82, тел. 32-00-32;
«Анкор Фарм Гармония», Люстдорфская дорога, 50, тел. 34-03-20;
«Анкор Фарм Глория», Фонтанская дорога, 15А, тел. 33-33-53;
«Анкор Фарм Дарина», ул. Ген. Петрова, 29, тел. 37-06-06;
«Анкор Фарм Диана», просп. Небесной сотни, 85, тел. 32-33-32;
«Анкор Фарм Ева», просп. Небесной сотни, 15/1, тел. 31-13-00;
«Анкор Фарм Евгения», ул. Ак. Королева, 81/1, тел. 32-13-22;
«Анкор Фарм Елизавета», ул. Довженко, 3, тел. 33-00-01;
«Анкор Фарм Зарина», ул. Ак. Королева, 34А, тел. 33-37-47;
«Анкор Фарм Изабелла», Люстдорфская дорога, 170/2, тел. 33-31-23;
«Анкор Фарм Колонтаевская», ул. Колонтаевская, 54, тел. 33-33-83;
«Анкор Фарм Констанция», ул. Ак. Уильямса, 74, тел. 33-53-36;
«Анкор Фарм Лаванда», Люстдорфская дорога, 174, тел. 33-11-13;
«Анкор Фарм Магнолия», ул. Армейская, 18, тел. 33-13-32;
«Анкор Фарм Маргарита», ул. Марш. Малиновского, 71, тел. 33-35-53;
«Анкор Фарм Мария», просп. Шевченко, 11А, тел. 33-34-43;
«Анкор Фарм Мелисса», ул. Косвенная, 10, тел. 33-23-22;
«Анкор Фарм Милана», ул. Д. Ойстраха, 2, тел. 32-23-32;
«Анкор Фарм Мишель», ул. Марш. Малиновского, 49, тел. 33-03-00;
«Анкор Фарм Приморская», ул. Академическая, 11, тел. 33-44-74;
«Анкор Фарм Роза», ул. Ивана и Юрия Лип, 6, тел. 33-44-50;
«Анкор Фарм Росса», ул. Ак. Королева, 72, тел. 35-83-58;
«Анкор Фарм София», ул. Льва Толстого, 32, тел. 32-21-22;
«Анкор Фарм Таировская», ул. Ак. Королева, 96, тел. 33-73-38;
«Анкор Фарм Татьяна», ул. Левитана, 119, тел. 33-33-43;
«Анкор Фарм Фармацевт Копейкин», ул. Крымская, 80, тел. 32-33-34;
«Анкор Фарм Фонтанская», Фонтанская дорога, 43, тел. 33-22-32;
«Анкор Фарм Центральная», просп. Гагарина, 23, тел. 33-37-33;
«Анкор Фарм Шампань», просп. Шевченко, 10/1, тел. 33-32-23;
«Анкор Фарм Эвита», ул. Левитана, 79, тел. 32-33-63;
«Анкор Фарм Эрика», просп. Добровольского, 73, тел. 711-33-34;
«Анкор Фарм Южный Маркет», ул. Ак. Королева, 80, тел. 49-83-43;
«АНЦ», ул.Канатная, 72, тел. 788-15-38;
«АНЦ», ул. Ак. Королева, 98, тел. 703-70-08;
«АНЦ», ул. Пантелеймоновская, 70, тел. 702-14-02;
«АНЦ», просп. Гагарина, 16/1, тел. 788-15-90;
«АНЦ», просп. Ак. Глушко, 14, тел. 788-08-15;
«АНЦ», ул. Бунина, 33, тел. 788-15-91;
«АНЦ», ул. Большая Арнаутская, 47, тел. 788-74-27;
«АНЦ», ул. Семена Палия, 100/1, тел. 737-61-45;
«АНЦ», просп. Добровольского, 73, тел. 788-15-92;
«АНЦ», ул. Ген. Петрова, 33, тел. 770-60-37;
«АНЦ», ул. Ак. Королева, 80, тел. 788-18-05;
«АНЦ», ул. Семена Палия, 120, тел. 770-10-67;
«АНЦ», Фонтанская дорога, 16/11, тел. 093-296-02-92;
«АНЦ», просп. Ак. Глушко, 14/13, тел. 788-18-04;
«АНЦ», ул. Жуковского, 42/46, тел. 788-15-93;
«АНЦ», ул. Малая Арнаутская, 94, тел. 770-60-89;
«АНЦ», ул. Преображенская, 85, тел. 770-13-14;
«АНЦ», просп. Добровольского, 139, тел. 788-70-59;
«АНЦ», ул. Екатерининская, 72, тел. 788-12-65;
«АНЦ», просп. Добровольского, 109/1, тел. 788-15-17;
«АНЦ», просп. Добровольского, 159, тел. 719-11-42;
«АНЦ», просп. Академика Глушко, 22, тел. 737-66-44;
«АНЦ», ул. Семена Палия, 119, тел. 737-61-22;
«АНЦ», ул. Марш. Малиновского, 57, тел. 737-66-40;
«АНЦ», ул. Новосельского, 54, тел. 788-93-04;
«АНЦ», ул. Ген. Бочарова, 47, тел. 788-18-35;
«АНЦ», пл. Греческая, 3/4, тел. 788-16-69;
«АНЦ», ул. Д. Ойстраха, 7В, тел. 772-03-32;
«АНЦ», Люстдорфская дорога, 125/5;
«АНЦ», ул. Ак. Королева, 42/44, тел. 788-15-70;
«АНЦ», просп. Добровольского, 63А, тел. 788-96-65;
«АНЦ», Николаевская дорога, 168/1;
«АНЦ», ул. Ак. Заболотного, 26/1;
«АНЦ», просп. Небесной Сотни, 30А, тел. 770-15-21;
«АНЦ», ул. Старопортофранковская, 97;
«АНЦ», просп. Добровольского, 123/2А, тел. 771-75-51;
«КОПЕЙКА», просп. Александровский, 3, тел. 703-31-05;
«КОПЕЙКА», ул. Семена Палия, 70, тел. 793-30-63;
«КОПЕЙКА», просп. Адмиральский, 1В, тел. 793-30-64;
«КОПЕЙКА», ул. Преображенская, 65, тел. 788-12-68;
«КОПЕЙКА», ул. Ген. Петрова, 49, тел. 793-30-65;
«КОПЕЙКА», ул. Космонавтов, 28/1, тел. 771-23-01;
«КОПЕЙКА», ул. Армейская, 4, тел. 793-30-67;
«КОПЕЙКА», ул. Садовая, 2, тел. 793-39-60;
«КОПЕЙКА», ул. Черняховского, 1, тел. 793-39-61;
«КОПЕЙКА», ул. Атамана Головатого, 161, тел. 793-39-62;
«КОПЕЙКА», ул. Космонавтов, 38А, тел. 793-39-63;
«КОПЕЙКА», ул. Ак. Филатова, 47/1, тел. 093-296-05-90;
«КОПЕЙКА», ул. Марш. Говорова, 10/2;
«КОПЕЙКА», ул. Героев обороны Одессы, 52А;
«Александра», пер. Вильгельма Габсбурга, 9;
«АПТЕКА №17», ул. Ришельевская, 11;
«СИТИМЕД», ул. Пушкинская, 57;
«СИТИМЕД», ул. Конная, 19;
«СИТИМЕД», ул. Пироговская, 5;
«СИТИМЕД», ул. Ак. Заболотного, 37;
«СИТИМЕД», Фонтанская дорога, 59;
«СИТИМЕД», ул. Семена Палия, 94;
«СИТИМЕД», ул. Академическая, 16А;
«СИТИМЕД», ул. Степовая, 32;
«СИТИМЕД», ул. Ак. Королева, 34В;
«Фармабум», ул. Ак. Филатова, 68;
«Фармабум», пер. Книжный, 1;
«Фармабум», пер. Маяковского, 9;
«Фармабум», ул. Варненская, 8;
«Фармабум», ул. Ак. Королева, 90Б;
«Фармабум», ул. Инглези, 1;
«Фармабум», ул. Семинарская, 15;
«Фармабум», просп. Ак. Глушко, 25;
«Фармабум», ул. Ак. Королева, 33;
ООО «Джуви», ул. Семена Палия, 119;
ООО «Джуви», ул. Космонавтов, 17/1;
ООО «Джуви», ул. Ак. Вильямса, 62/1;
ООО «Джуви», ул. Ак. Королева, 114;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Атамана Головатого, 62;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Градоначальницкая, 28;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Еврейская, 11;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Балковская, 57;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Коблевская, 14/16;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Мясоедовская, 32;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Неждановой, 32;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Нежинская, 47;
«ЭКСПРЕСС-МЕД», ул. Черноморского казачества, 2;
«НИКОЛАЕВ-ФАРМ», ул. Пастера, 8;
«НИКОЛАЕВ-ФАРМ», ул. Фабричная, 1;
«ОРИС ФАРМ», ул. Марш. Малиновского, 71;
«ОРИС ФАРМ», ул. Мясоедовская, 32;
«ОРИС ФАРМ», ул. Пастера, 5/7;
«ОРИС ФАРМ», ул. Пироговская, 5;
«Аптека 36,5», ул. Тираспольская, 4
«Аптека 36,5», ул. Новощепной ряд, 5;
«Аптека 36,5», ул. Неждановой, 32;
«ВАСА», ул. Грушевского, 50А;
«Аптека оригинальных препаратов», ул. Ак. Заболотного, 28;
«Аптека оригинальных препаратов», ул. Ольгиевская, 6;
«Аптека оригинальных препаратов», ул. Космонавтов, 3;
«Аптека оригинальных препаратов», ул. Еврейская, 57;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Пантелеймоновская, 25;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Степовая, 52/1;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Канатная, 100/1;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Судостроительная, 11;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Нежинская, 54;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Пантелеймоновская, 27;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), Фонтанская дорога, 63;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Пантелеймоновская, 110;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), просп. Шевченко, 17;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. С. Рихтера, 148;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Пантелеймоновская, 110;
«Аптека Доброго Дня» (ООО ФАРМАСТОР), ул. Ак. Филатова, 2;
«Трансфарм», пер. Семафорный, 4;
«Трансформ», ул. Ак. Филатова, 41Б;
«ФЛП Каназирский О.В.», ул. Армейская, 12;
«Нота Бене», ул. Разумовская, 15;
«Нота Бене», ул. Ак. Заболотного, 3;
«Нота Бене», просп. Ак. Глушко, 20;
«ФОЗЗИ-ФАРМ Белая ромашка», ул. Семена Палия, 93А;
«Медикотека», пер. Маяковского, 10;
«Медикотека», Французский бульвар, 49/51;
«Славянская группа-фарм», ул. Б. Хмельницкого, 6;
«ИНТЕРХИМ», Люстдорфская дорога, 86;
«ИНТЕРХИМ», ул. Ак. Вильямса, 56/2;
«ИНТЕРХИМ», ул. Гаванная, 10;
«ИНТЕРХИМ», ул. Конная, 11;
«ИНТЕРХИМ», ул. Ген. Петрова, 26;
«АКС», ул. Академическая, 16Б;
«АКС», ул. Ген. Петрова, 33;
«АКС», ул. Семена Палия, 98;
«АКС», ул. Ак. Филатова, 86;
«АКС», ул. Марш. Малиновского, 1/2;
«АКС», просп. Ак. Глушко, 12;
«АКС», ул. Ильфа и Петрова, 10;
«АКС», просп. Добровольского, 159;
«АКС», ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
«АКС», Старосенная пл., 35;
«АКС», ул. Мясоедовская, 33;
«АКС», ул. Ак. Королева, 33;
«АКС», ул. Ген. Бочарова, 47;
«АКС», ул. Екатерининская, 48;
«АКС», просп. Небесной Сотни, 10;
«АКС», ул. Космонавтов, 9;
«АКС», ул. Костанди, 162/2;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. Семена Палия, 77/2;
«ПЕНТАЛЬФА», Соборная пл., 2;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. П. Шклярука, 12Д;
«ПЕНТАЛЬФА», просп. Ак. Глушко, 11Г;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. Тополевая, 26/1;
«ПЕНТАЛЬФА», пер. П. Кравцова, 2А;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. Педагогическая, 23Б;
«ПЕНТАЛЬФА» ул. Михайловская, 8/4;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. Левитана, 101;
«ПЕНТАЛЬФА», ул. Колонтаевская, 12;
«ТИРА», Люстдорфская дорога, 27;
«ТИРА», ул. Старопортофранковская, 67/69;
«ТИРА», ул. Большая Арнаутская, 6;
«ТИРА», ул. Большая Арнаутская, 99;
«ТИРА», ул. Греческая, 45;
«ТИРА», ул. Марсельская, 56;
«ТИРА», просп. Добровольского, 109;
«ТИРА», ул. Новосельского, 65;
«МЕД-СЕРВИС ЮГ», ул. Ак. Королева, 114;
«МЕД-СЕРВИС ЮГ», ул. Ак. Филатова, 86;
«МЕД-СЕРВИС ЮГ», ул. Марш. Говорова, 10/6;
«МЕД-СЕРВИС ЮГ», ул. Генуэзская, 3Б;
«ТАС-Фарма», просп. Ак. Глушко, 15;
«ТАС-Фарма», ул. Успенская, 44;
«ТАС-Фарма», ул. Троицкая, 39;
«ФЛП Цуркан В.В.», ул. Дача Ковалевского, 121;
«ЮНИТО», ул. Неждановой, 32;
«ЮНИТО», ул. Ак. Заболотного, 26;
«ГОМЕОПАТ», ул. Троицкая, 38;
«АДОНИС», пер. Богданова, 7;
«АДОНИС», ул. Преображенская, 49/51.