Какие аптеки работают в Одессе – адреса

Для работы в аптеках будут привлекать студентов-медиков Для оказания фармацевтической помощи населению в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в аптеках.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины. ПОДРОБНЕЕ

Где и как в Одессе найти нужное лекарство? Сейчас многие одесситы, особенно те, кто вынужден постоянно принимать те или иные препараты, обеспокоены, смогут ли они получить жизненно важные медикаменты. Волноваться не нужно: инсулин, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также расстройств психики и поведения можно получить по упрощенной программе «Доступные лекарства» в одесских аптеках. ПОДРОБНЕЕ