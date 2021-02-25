Какая погода ждет одесситов в пятницу 26 февраля?

Завтра, в пятницу, 26 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 13-15 °С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 °C мороза до 3 °C тепла, днем 12-17 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.