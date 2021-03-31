Какая погода ждет одесситов в первый день апреля – прогноз

Завтра, в четверг, 1 апреля, в Одессе синоптики обещают переменную облачность. Осадков в этот день не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер ночью северный, днем юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 11-13 °С тепла.
по Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северный, днем юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, местами до 5 °С мороза, днем 11-16 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Татьяны Сяровой