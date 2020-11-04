Какая погода ждет одесситов в четверг – прогноз синоптиков

Завтра, в четверг, 5 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, северо-восточный ветер сменит северный. Его скорость – 7-12 м/с.
Ночью будет 7-9 °С тепла, днем воздух прогреется до 13-15 °С выше нуля.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-9 °С тепла, днем 10-15 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой