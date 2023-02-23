Какая погода ожидается в Одессе в пятницу, 24 февраля

Завтра, в пятницу, 24 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем возможен дождь.
Погода в Одессе 24 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем он усилится до 15-17 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 5-7°С выше нуля.
Погода в Одесской области 24 февраля
По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой