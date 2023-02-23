Какая погода ожидается в Одессе в пятницу, 24 февраля

Погода в Одессе 23 февраля: ждать ли дождика в четверг? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без осадков. А вот дневная температура воздуха по сравнению с предыдущими днями немного понизится. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет среда 22 февраля Завтра, в среду, 22 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая, но ветреная погода. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе объявили штормовое предупреждение: будет ветрено Во второй половине дня понедельника. 20 февраля 2023 года, в Одессе ожидаются сильные порывы западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ