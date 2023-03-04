Какая погода будет в Одессе в первое воскресенье весны

Завтра, в воскресенье, 5 марта 2023 года погода в Одессе и Одесской области обещает быть переменно-облачной, но без осадков. Воздух прогреется до 8-11 градусов тепла.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 5 марта
В Одессе в первое воскресенье этой весны ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем она поднимется до 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 5 марта
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем воздух прогреется до 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.