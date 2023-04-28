Погода в Одессе и области 29 апреля: ночь будет холодной

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в субботу, 29 апреля существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +16°С.
Прогноз погоды в городе Одесса 29 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный 9-14 м/с, Температура ночью 6-8°С, днем 14-16°С.
Погода в Одесской области 29 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С,
днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.