Какая погода будет в Одессе 26 января – прогноз

Завтра, в четверг, 26 января 2023 года, одесситов ждет облачная и достаточно прохладная погода, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 26 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе в четверг облачно. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 1-3°С выше нуля.
Погода в Одесской области 26 января
В Одесской области завтра облачно. На юге небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м, гололедица.