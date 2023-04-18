Какая погода будет в Одессе 19 апреля – прогноз

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 19 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, а по области даже гроза.
Погода в Одессе 19 апреля
Как прогнозируют синоптики, в Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью плюс 8-10°С, днем 13-15°С тепла.
Погода в Одесской области 19 апреля
По Одесской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Утром и днем умеренный дождь, местами сильный. Днем местами гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем воздух прогреется до 11-16°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.