Какая будет погода в Одессе 7 сентября?

Завтра, в четверг, 7 сентября, в Одессе и Одесской области по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе 7 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области 7 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с
Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
На дорогах области видимость хорошая.