fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Как жителям Одессы получить бесплатное лечение гепатита С?

Как жителям Одессы получить бесплатное лечение гепатита С?

Лечение гепатита С очень дорого и недоступно для подавляющего большинства украинцев. При этом мало кто знает, что в Украине действует государственная программа по лечению гепатита. Как действовать одесситам, которые хотят получать лечение по государственной программе?

1. В первую очередь, нужно обратиться к своему семейному врачу.

2. Семейный врач выпишет направление к врачу-инфекционисту для установления диагноза.

3.Врач-инфекционист дает направление в инфекционную больницу по месту жительства или в инфекционное отделение областной больницы (все зависит от того, есть ли в больнице по месту жительства инфекционное отделение).

4. Пациент ложится на обследование (примерно 7-10 дней) и сдает все необходимые анализы.

5. Если диагноз подтвердился, необходимо сказать врачу-инфекционисту о том, что вы знаете об имеющейся государственной программе лечения гепатита. Врачи часто предлагают оплатить дорогостоящее лечение, замалчивая возможность получить бесплатные лекарства от государства.

6. После этого Вам нужно написать заявление на директора областного Департамента здравоохранения с просьбой получить лечение по государственной программе.

7. Следующий шаг — получить положительное решение по обеспечению лечения от профильной комиссии. При областном департаменте здравоохранения действуют Комиссии по включению пациентов с государственными программами лечения.

8. Пройти курс лечения в своей больнице (лечение проходит под наблюдением врача, лекарства «на руки» не выдают).

Фото: gorod.lv

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить