Как жителям Одессы получить бесплатное лечение гепатита С?

Лечение гепатита С очень дорого и недоступно для подавляющего большинства украинцев. При этом мало кто знает, что в Украине действует государственная программа по лечению гепатита. Как действовать одесситам, которые хотят получать лечение по государственной программе?

1. В первую очередь, нужно обратиться к своему семейному врачу.

2. Семейный врач выпишет направление к врачу-инфекционисту для установления диагноза.

3.Врач-инфекционист дает направление в инфекционную больницу по месту жительства или в инфекционное отделение областной больницы (все зависит от того, есть ли в больнице по месту жительства инфекционное отделение).

4. Пациент ложится на обследование (примерно 7-10 дней) и сдает все необходимые анализы.

5. Если диагноз подтвердился, необходимо сказать врачу-инфекционисту о том, что вы знаете об имеющейся государственной программе лечения гепатита. Врачи часто предлагают оплатить дорогостоящее лечение, замалчивая возможность получить бесплатные лекарства от государства.

6. После этого Вам нужно написать заявление на директора областного Департамента здравоохранения с просьбой получить лечение по государственной программе.

7. Следующий шаг — получить положительное решение по обеспечению лечения от профильной комиссии. При областном департаменте здравоохранения действуют Комиссии по включению пациентов с государственными программами лечения.

8. Пройти курс лечения в своей больнице (лечение проходит под наблюдением врача, лекарства «на руки» не выдают).

Фото: gorod.lv