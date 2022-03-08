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Как выехать с ребенком за границу

Как выехать с ребенком за границу

В период военного положения  процедура перехода границы упрощена как украинской стороной, так и соседними государствами. Об условиях пересечения границы с детьми сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Рецепты

По информации Денисовой, в условиях военного положения на границе можно предъявлять даже просроченные документы.

Просроченный паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка принимаются пограничниками и не являются основанием для отказа в выезде. Если у ребенка нет документов или он является иностранцем, принимаются имеющиеся копии документов либо любые другие доказательства, подтверждающие его личность.

Несовершеннолетние дети сами не могут пересекать границу.

При сопровождении детей родственниками (бабушкой, дедушкой, тетей, дядей) выясняется степень их родства с ребенком.

Если дети выезжают в сопровождении знакомых — отдельно изучается каждая ситуация и выясняется желание законных представителей ребенка отправить его за пределы Украины.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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