Как встать на учет внутренне перемещенному лицу?

С 24 февраля 2022 года люди, которые сменили место жительства из-за военных действий, являются внутренне перемещенными лицами.

Об этом сообщила министр соцполитики Лазебная.

— Мы предоставили дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП, а впоследствии – просто подать заявление через портал «Дія», — сказала Лазебная.

Уполномоченное лицо территориального общества или ЦНАП после регистрации заявления сформирует электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Министр подчеркнула, что благодаря введенному механизму можно будет быстро собрать информацию о внутренне перемещенных лицах, увидеть их «социальный портрет» и понять потребности для того, чтобы предложить качественную и адресную поддержку.