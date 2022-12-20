Как война повлияла на преступность в Одесской области

Уровень преступности в Одесской области в военном 2022 году вопреки ожиданиям не увеличился, а существенно уменьшился.

Об этом заявил прокурор Одесской области Сергей Костенко.

По его словам, если сравнивать с прежним годом, то число умышленных убийств снизилось на 25%, квартирных краж — на 57%, разбоев — на 44%, а грабежей — на 52%.

Проведенные контрдиверсионные действия, очевидно, дали свой результат. При этом и раскрываемость улучшилась. Сейчас она по некоторым видам преступлений достигла 80%.

При этом война привела к резкому увеличению такого рода преступления, как незаконное пересечение границы. Так, с 24 февраля по этой статье открыли 315 производств, вручили 35 подозрений, по 55 эпизодам обвинительные акты уже ушли в суды.

Фото Суспільне. Одеса