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Новости Одессы и Одесской области

Как в пансионате: где отдыхают одесские коты, пока хозяева в отпуске

Как в пансионате: где отдыхают одесские коты, пока хозяева в отпуске

В Одессе продолжается пора отпусков, впереди «бархатный сезон». И если кто-то не успел отдохнуть в начале лета, есть возможность наверстать. Многих в это время неудержимо манит «муза дальних странствий». Но как быть тем, у кого дома живет кот, которого не на кого оставить? Не брать же с собой в путешествие…

Так куда пристроить любимого питомца? Только без паники: такое место в Одессе есть!

Называется оно «Мурхауз». Это дом для временной передержки, сейчас там обитает порядка 30 пушистых постояльцев. Пока вы отдыхаете – ваши любимцы живут, как в пансионате: их кормят, развлекают, ухаживают. В распоряжении каждого котика – четыре человека персонала: два ветеринара и две котоняни. Здесь полностью придерживаются всех правил безопасности и стерильности: в помещение посетитель не зайдет, не надев бахилы и не продезинфицировав руки.

Содержание кота в таких условиях стоит не дорого: от 30 грн в сутки. Вот только корм свой нужно принести. И поезжайте отдыхать со спокойной душой.

Кроме кошек и котов, «отдыхающих» во время отпуска от своих владельцев-путешественников, живут здесь животные, которые ищут себе хозяев, которых лечат и выхаживают после травм. Всем сделаны  прививки и выписаны паспорта. К каждому стараются найти индивидуальный подход. Ведь попадают в «Мурхауз» кошки, брошенные хозяевами, зачастую – с психологическими травмами, кем-то обиженные или просто «диковатые».

Причем ухаживают за бездомными и покалеченными животными котолюбивые волонтеры на чистом энтузиазме. Так что все, кто хочет выбрать себе мурлыку-друга – приходите. Кстати, многие животные хозяев своих уже нашли. Даже в  Штутгарт одесская кошка уехала. А волонтеры отслеживают судьбы своих питомцев: как устроились, чем нужно помочь.

Конкретно

Дозвониться в кошачий пансионат можно по телефонам: 0936005034; 0636009470.

Фото: vk.com/murhouse

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Вероника Полищук
Вероника Полищук
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