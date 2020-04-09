Как в Одессе пытались отнять участок пляжа «Золотой берег»?

Рабочие ООО «Жилстройсервис-1» 8 апреля начали вбивать в песок металлические колонны для дальнейшего монтажа настила. Однако их действия заметили одесситы и придали огласке. На факт незаконной стройки отреагировали городские власти. Уже сегодня, 9 апреля, строители очистили песчаную зону от строительных материалов и демонтировали сваи.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Вчера на пляже «Золотой берег», что на 16-й станции Большого Фонтана, начали устанавливать некие металлоконструкции. «Карантин как метод строительства пляжей», – прокомментировал действия застройщика один из одесских активистов. Следует отметить, что стройка намечалась на том участке пляжа, где расположены статуи двух львов, а там, как правило, всегда стоит муниципальная стража или полиция. Однако они бездействовали.

После придания этому факту огласки, управление Государственного архитектурно-строительного контроля, департамент коммунальной собственности и департамент экологии выехали на инспекцию. Как оказалось, заказчик строительства оказался арендатором пляжа «Золотой берег». Стройку он объяснил своим статусом арендатора и наличием «всех необходимых документов». Однако представители Департамента коммунальной собственности пояснили арендатору пляжа, что никакие паспорта пляжа не согласованы, что делает монтаж настила незаконным.

Должностные лица Национальной полиции вручили административный протокол директору ООО «Жилстройсервис-1» за правонарушение. Специалисты департамента коммунальной собственности проверяют на каких условиях и основаниях арендатор заключил договор. Но на данный момент пляж освобождён от металлических конструкций и доступен для всех посетителей.

Фото 8 апреля. (Демьян Ганул) Фото 8 апреля. (Демьян Ганул) Фото 9 апреля. (Артем Виноградов)

Фото: Демьян Ганул, Атрем Виноградов

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