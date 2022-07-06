Как в Одессе легковушка трамваи остановила

Низкое качество бензина: на что нужно обратить внимание в первую очередь Невозможно отыскать владельца автомобиля, который никогда не покупал бензин низкого качества. Как правило, происходит это в тех случаях, когда продавцом является малознакомая АЗС. Главным «козырем» таких поставщиков становится более низкая, по сравнению с известными сетями, цена топлива. Однако последствия подобной экономии непредсказуемы, а иногда – и трагичны. ПОДРОБНЕЕ

Электроавтомобили для украинцев: что нужно знать? Уже давно ведутся разговоры о том, что в ближайшие десятилетия мир пересядет на электротранспорт. Об этом заявили многие европейские страны и даже Китай, который долгое время не делал на этот счет никаких заявлений. Украинцы также потихоньку отказываются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и пересаживаются на «зеленые авто». ПОДРОБНЕЕ