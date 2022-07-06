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Как в Одессе легковушка трамваи остановила

Как в Одессе легковушка трамваи остановила

Неприятный инцидент произошел в Одессе сегодня утром, 6 июля: на Фонтанской дороге между 3-й и 4-й станциями стали трамваи, курсирующие в сторону 4-й станции Фонтана. А причиной стал легковой автомобиль Citroen, заблокировавший трамвайные пути.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Курс Одесса», ссылаясь на информацию очевидцев.

«Фонтанская, между 3 и 4 станциями. Трамваи в сторону 4 стоят. Как он/она туда заехал(а) не понятно»,

– отмечается в сообщении.

авто на рельсах

Также сообщается, что на место прибыла полиция.

Позже стражи порядка прояснили ситуацию.

«На Фонтанской дороге водитель оставил автомобиль Citroen на парковке и не принял меры для предотвращения самовольного движения транспортного средства, в результате чего автомобиль тронулся с места и остановился на трамвайных путях, создав препятствия для движения трамваев»,

– проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции.

авто, эвакуатор

И так как водителя на месте не оказалось, авто пришлось эвакуировать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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