Как в Одессе американские катера на службу в Военно-морские силы принимали (фото)

Там 12 ноября официально включили в состав ВМС Украины патрульные катера, которые прибыли к нам из Америки.

Об этом на своей странице в facebook рассказал вице-мэр Одессы Андрей Котляр, поделившись фотографиями.

Так, заместитель городского головы заснял в разных ракурсах подаренные нам патрульные катера «Славянск», «Старобельск» и поисково-спасательное судно «Александр Охрименко».

Он также побывал на борту и показал, как выглядят суда внутри.

К слову, прибывшие из-за океана катера относятся к типу Island. Изначально их построили для Береговой охраны США.

ТТХ

Водоизмещение судов — 169 тонн

Запас хода — 3,3 тыс. морских милей (6,1 тыс. км)

Максимальная скорость — 29,5 узлов (55 км/час)

Автономность — 5 суток

Экипаж — 16 человек

Вооружение — автоматическая пушка калибра 25 мм, 2 пулемета калибра 12,7 мм

Оснащение — моторная лодка для инспекций и спасательных операций

Фото: facebook Андрея Котляра

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