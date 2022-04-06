Как украинцы могут помочь армии и при этом заработать

После полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов начало выпускать военные облигации.
Средства от продажи ценных бумаг используют, чтобы обеспечить армию и погасить финансовые потребности государства в условиях военного положения (например, выплатить пенсии).
С помощью военных облигаций в украинский бюджет менее чем за месяц удалось привлечь более 25 миллиардов гривен.
Приобрести облигацию может не только юридическое лицо или иностранный инвестор, но каждый желающий украинец. Рассказываем, как и где это можно сделать.
Помочь армии и одновременно инвестировать средства можно от 1 тысячи гривен.
Государство будет предлагать только 2 выпуска облигаций в гривне — на 6 месяцев и на 1,3 года. Привлеченные средства от военных облигаций Минфин направит на нужды армии. Инвесторы смогут вернуть свои вложения с 10−11% дохода, с которого не нужно платить налоги.
Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки:
- Укргазбанк,
- Укрэксимбанк,
- Альфа-Банк,
- ПУМБ
- Банк Пивденный
А также лицензионные брокеры:
- ICU,
- Универ Капитал,
- Dragon Capital,
- БТС Брокер.
Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.
Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.
Таскомбанк — 300 000 грн.
ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.