Как украинцы могут помочь армии и при этом заработать

Средства от продажи ценных бумаг используют, чтобы обеспечить армию и погасить финансовые потребности государства в условиях военного положения (например, выплатить пенсии).

С помощью военных облигаций в украинский бюджет менее чем за месяц удалось привлечь более 25 миллиардов гривен.

Приобрести облигацию может не только юридическое лицо или иностранный инвестор, но каждый желающий украинец. Рассказываем, как и где это можно сделать.

Помочь армии и одновременно инвестировать средства можно от 1 тысячи гривен.

Государство будет предлагать только 2 выпуска облигаций в гривне — на 6 месяцев и на 1,3 года. Привлеченные средства от военных облигаций Минфин направит на нужды армии. Инвесторы смогут вернуть свои вложения с 10−11% дохода, с которого не нужно платить налоги.

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки:

Укргазбанк,

Укрэксимбанк,

Альфа-Банк,

ПУМБ

Банк Пивденный

А также лицензионные брокеры:

ICU,

Универ Капитал,

Dragon Capital,

БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.