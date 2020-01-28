Как старинные ворота с Коблевской очутились на Елисаветинской: позитивная одесская история

Необычная история с историческими (простите за невольную тавтологию) воротами произошла в Одессе. Ну прям по Ильфу и Петрову, честное слово!

Сначала одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов сообщил: «Вы таки будете смеяться, но у одесситов еще один кусок истории города украли! Снесли старинные ворота на Коблевской, 33. Сейчас эти ворота валяются во дворе на Елисаветинской, 9…».

Понятное дело, решили неравнодушные одесситы, снесут на металлолом очередной кусок истории, и этим дело закончится.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала «на месте происшествия». В самом деле, во дворе дома на Елисаветинской, 9 лежат себе старые ворота, о которых писал Дмитрий Жданов. Живущая здесь женщина по этому поводу сказала, что «притащили, уложили, ничего не объяснили, а у нас свои ворота есть, поновее».

В общем, ворота пока валяются, можно любоваться, а потом предугадывать их судьбу. Но история, к счастью, получилась позитивная. Историк, краевед Александр Бабич подключился к проблеме.

«Друзья, по поводу украденных ворот на Елисаветинской. Уже включилось Управление охраны памятников. Связались с начальником ЖКС. На металл не сдадут. Завтра будут актировать и забирать на хранение», — сообщил он на радость одесситам на своей странице в Facebook.

Кстати, краеведы просят одесситов не оставаться равнодушными к историческому наследию.

«Если вы видите, что кто-то демонтирует, ломает, грузит элемент старого города, просто сразу сообщайте. Дальше будем спасать!», — призывает Александр Бабич.

Фото Марии Котовой

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