Новости Одессы и Одесской области

Как снять деньги с карты без банкомата

Как снять деньги с карты без банкомата

Теперь снять наличные деньги с карточного счета можно в крупных торговых сетях на кассе.

Рецепты

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

После начала вероломного вторжения банкам стало трудно осуществлять инкассацию наличных в торговых сетях и наполнять кешем банкоматы.

Тысячи инкассаторов ушли Защищать Украину.

Национальный Банк нашел элегантный и одновременно эффективный выход из ситуации.

Антон Геращенко заявил, что теперь можно прийти в любую крупную торговую сеть: продовольственную или сеть АЗС со своей картой, на которой есть безналичные средства и Вам выдадут наличные в сумме до 6000 гривен, списав их одновременно с Вашего карточного счёта!

Если Вам надо снять побольше, то Вы просто повторяете эту операцию — снова и снова.

В итоге, по словам Геращенко, с одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличку гражданам.

С другой стороны, гражданам не надо искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кешем.

Можно ли снять наличные на кассах супермаркетов в Одессе?

«Одесская Жизнь» проверила, можно ли снять наличные на кассах крупных торговых сетей в Одессе.

В «Таврия В» сказали, что такой услуги не оказывают, в «Сильпо» — можно, в «АТБ» кассиры сами предлагают снять деньги каждому покупателю. В сети «Ева» тоже можно, но не более 2000 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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