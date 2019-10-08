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Новости Одессы и Одесской области

Как сейчас выглядит знаменитая одесская Ротонда в Аркадии?

Как сейчас выглядит знаменитая одесская Ротонда в Аркадии?

Фото отремонтированной ротонды опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Олег Коваленко.

Он посетовал, что на объекте не продумано водоотведение. Сама Ротонда, которая находится в правом крыле Аркадии, преобразилась после обновления и выкрашена в светлые тона.

Напомним, что в 2016 году эту достопримечательность разрушили, намереваясь построить на ее месте некую конструкцию из стекла и бетона. При этом, все действия проводились незаконно. Одесситы возмущались происходящим, и в мэрии пообещали, что Ротонду восстановят.

Ротонда в Аркадии была построена в 1965 году.  Она стала узнаваемой, благодаря кинофильмам “Золотой теленок” , “Дежа вю”,  “Приморский бульвар” и др.

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Марина Завгороднюк
Марина ЗавгороднюкПРОФИЛЬ
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