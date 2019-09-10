Как сейчас выглядит Греческий парк и какие работы там еще проводятся

В дни празднования Дня города в Одессе открыли вторую часть Греческого парка. Собственно, открыли детскую мега-площадку на месте бывшего бассейна, которая пользуется у детворы немалым спросом. Мамы с папами в восторге, потому что здесь прохладно, уютно, а, главное, есть развлечения и для самых маленьких, и для тех, кто постарше.

Но, как сообщает корреспондент «Одесской жизни», нас ждет еще много «открытий».

К концу активного туристического сезона мы там побывали. Лифт работает, что не может не радовать. Стоит спуститься на нем в парк (можно попасть в Греческий и по лестнице, расположенной рядом), как сразу становится понятно: впереди — еще много работ.

Все продумано: то, что еще не сделано, аккуратно «спрятано» за приятным глазу ограждениями возле детской площадки и слева от туалета. За драпировкой проистекает совершенно иная «жизнь». Напомним, что под Потемкинской лестницей между Стамбульским и Греческим парками обещали сделать проход. Пока все эти места аккуратно закрыты-прикрыты.

Кстати, пройти в Греческий парк можно не только в начале Приморского бульвара, где установлен лифт и имеется лестница. С другой стороны, ближе к Дюку, туда тоже можно спуститься, но уже не на лифте.

Имеется и еще один проход: прямо из парка можно выйти к исторической Потемкинской и подняться на Приморский бульвар или спуститься на ул. Приморскую.

Именно с этого места парк смотрится лучше всего: тут вам и тенистые аллеи, и фонтан «Начало начал».

Впрочем, поднимаясь по Потемкинской, сразу же «любуемся» и тем, что осталось «на память» от бывшего Рыбного ресторана.

Зато во избежание несчастных случаев над Греческим парком со стороны Приморского установлены улавливатели.

Что в парке? Чисто, тихо, производится постоянный полив. Все скамейки на сегодняшний день целы, правда, во многих местах исписаны, как и урны, всяческими «здесь были…».

На некоторых парапетах уже виднеются места «сколов». Ранее стекло лифта тоже было разбито, но сейчас оно восстановлено.

Со стороны Приморского бульвара полюбоваться Греческим парком не так-то и просто: здесь все еще имеется ограждение с визуализацией того, как будет выглядеть Греческий парк после окончания работ. Так что впереди у нас еще много «открытий».

Напомним, идея создать на склонах под Приморским бульваром парк появилась давно. Самая сложная часть работ — укрепление склонов под Приморским бульваром. Греческий парк планировали соединить со Стамбульским парком. К строительству Греческого парка приступили в июле 2017 года и 2 сентября 2018 года первую часть парка официально открыли.