Как работники одесского военкомата «уклонистам» помогали?

Сотрудники специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили незаконную схему уклонения от призыва, которую организовали работники военкомата. Желая обогатиться на войне, они предлагали призывникам «услугу»: освобождение от прохождения службы за денежное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, достаточно прибыльный, но незаконный «бизнес» организовали работники центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одесской области.

Вместе с сообщниками они предлагали мужчинам, не желающим проходить службу в армии, провести процедуру снятия с военного учета и получения справки о непригодности к службе в ВСУ. За получение официальных документов и возможность с ними беспрепятственно пересекать с ними государственную границу уклонисты платили дельцам 12 тысяч долларов.

По этому факту Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и определили орган досудебного расследования – следственное управление ГУНП в Одесской области.

Оперативники и следователи полиции Одесской области при поддержке бойцов полиции особого назначения задержали одного из фигурантов в момент передачи денег в обмен на документы. Сейчас он пребывает в изоляторе временного содержания.

Идет следствие.