Как работают одесские больницы?

Все городские больницы Одессы продолжают работать и оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь в условиях стационара.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, ургентная госпитализация и операции производятся в полном объеме.

Плановая госпитализация проводится при заполнении кроватного фонда терапевтического профиля не более 70%, кроватного фонда хирургического профиля – не более 50%.

Госпитализация пациентов с COVID-19 проводится в городскую клиническую инфекционную больницу. По данным на 24 марта, здесь находятся 53 пациента. Детей с COVID-19 госпитализируют в детскую городскую больницу №3.

Медико-социальная экспертиза взрослому и детскому населению проводится по упрощенной процедуре и заочно.