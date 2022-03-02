Как работает одесский Привоз?

Одесский Привоз работает. На седьмой день военного положения в Одессе мы там побывали, обстановку изучили.

Нет, нельзя сказать, что самый знаменитый рынок города «трудится в обычном режиме». Меньше и торгующих, и покупающих. Некоторые ларьки на Привозе закрыты.

Но при этом открыты все корпуса (молочный и мясной) знаменитого рынка, продуктов в них вполне достаточно.

Не изменилась в цене курятина, а вот овощи и некоторые другие продукты подорожали.

Кстати, в отличие от многих магазинов с «неедой» в городе, на Привозе по-прежнему торгуют одеждой, обувью, товарами бытовой химии и т.д.

Сегодня отметила, что Новый рыбный ряд рядом с Привозом на Преображенской (не путайте с перенесенными рыбными рядами на самом Привозе, где идет обычная торговля) закрылся очень рано. Правда, покупателей на входе заверили, что завтра он будет работать в обычном режиме.

Понятие «обычный режим», то есть, время работы самого Привоза, изменилось. Рынок теперь по понятным причинам закрывается раньше обычного.

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