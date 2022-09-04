Как прошла ночь в Одессе: симфония тревог и сказки о биологическом оружии

Минувшие сутки, включая ночь, прошли в Одессе под звуки воздушных тревог. К счастью, без обстрелов. А вот информационная атака была – рашистам привиделось в Одессе биологическое оружие.

Об этом рассказал спикер руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам представителя ОВА, силы обороны держат ситуацию полностью под контролем. На южном направлении идет очень тяжелая, но продуктивная и эффективная работа Вооруженных сил Украины. Но следует помнить о режиме информационной тишины. Хотя уже можно сказать, что за сутки наши уничтожили несколько танков, несколько сотен рашистов и эти успехи будут продолжены.

Но ракетная угроза для Одессы остается очень высокой. Источники ракетных ударов — это и активность вражеской авиации и территория временно оккупированного Крыма и несколько кораблей-ракетоносителей ракет типа «Калибр» в Черном море.

Рассказал Сергей Братчук и об очередном российском фейке про Одессу:

Я надеюсь, что вы уже посмеялись на очередной неудачной информацией, которую распространило российское министерство позора (у себя они его называют министерством обороны). Что, якобы, в Одессе в лабораториях готовили биологическое оружие и передали в Соединенные штаты Америки. Это не единственное, чем нас забрасывают, и будут далее забрасывать, в том числе и фейками из нашей внутренней жизни. Поэтому давайте будем внимательными, будем и едиными и будем реагировать на те сообщения, которые действительно соответствуют истине.

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Коллаж: канал «24»