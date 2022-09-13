Как прошла ночь в Одессе: названа главная угроза Одесскому региону

Ночь в Одессе прошла без сигналов тревоги и без обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять все поставленные задачи. Но главная угроза –ракетные обстрелы, по-прежнему очень вероятны.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Также он сообщил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа. Задержан человек, который вел антиукраинскую пропаганду в социальных сетях и оправдывал полномасштабное вторжение российской федерации на территорию нашей страны. Еще задержанный хранил дома символику коммунистического режима.

Напоминаю коллаборантам, что измена Родине – это очень большой грех, и кроме суда человеческого есть и кара Божья. И это на себе ощущают те предатели, которые пошли служить врагу на южных территориях нашего государства и в других регионах. Так что имейте в виду, каждый из вас будет покаран,

— заявил Братчук

Что касается угроз, то наибольшая из них для Одесского региона – ракетные удары. По словам спикера ОВА сейчас враг угрожает со стороны Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Их более тридцати – суммарный залп на четырех кораблях-ракетоносцах, находящихся в боевой готовности. Поэтому во время сигналов воздушной тревоги надо соблюдать все правила безопасности и сразу следовать в укрытие.