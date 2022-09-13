Новости Одессы и Одесской области

Как прошла ночь в Одессе: названа главная угроза Одесскому региону

Как прошла ночь в Одессе: названа главная угроза Одесскому региону

Ночь в Одессе прошла без сигналов тревоги и без обстрелов.  Силы обороны продолжают выполнять все поставленные задачи. Но главная угроза –ракетные обстрелы, по-прежнему очень вероятны.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Также он сообщил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа. Задержан человек, который вел антиукраинскую пропаганду в социальных сетях и оправдывал полномасштабное вторжение российской федерации на территорию нашей страны. Еще задержанный хранил дома символику коммунистического режима.

Напоминаю коллаборантам, что измена Родине – это очень большой грех, и кроме суда человеческого  есть и кара Божья. И это на себе ощущают те предатели, которые пошли служить врагу на южных территориях нашего государства и в других регионах. Так что имейте в виду, каждый из вас будет покаран,

— заявил Братчук

Что касается угроз, то наибольшая из них для Одесского региона – ракетные удары. По словам спикера ОВА сейчас враг угрожает со стороны Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Их более тридцати – суммарный залп на четырех кораблях-ракетоносцах, находящихся в боевой готовности. Поэтому во время сигналов воздушной тревоги надо соблюдать все правила безопасности и сразу следовать в укрытие.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить