Как прошла ночь в Одессе и на Юге: обстрелы, задержания, боевые действия

В Одессе и области ночью обстрелов не было, но враг ведет разведку. А Николаев обстреляли несколько раз. Под Херсоном ВСУ продолжают уничтожать склады, технику рашистов и их самих.

Об этом сообщили в Одесской и Николаевской ОВА и Оперативном командовании «Юг».

В Одессе враг пытается активизировать воздушную разведку. Вчера был сбит российский беспилотник «Орлан»

Продолжается контрдиверсионная работа: с задержанными коллаборантами проводятся оперативно-следственные действия. Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что задержаны коллаборанты двух типов: те, что ведут пророссийскую пропаганду в соцсетеях, и такие, которых подозревают в диверсионной деятельности.

А вот Николаев за вчерашний вечер и минувшую ночь был обстрелян трижды из систем реактивного огня «Смерч» и «Ураган». Пострадали жилые кварталы и портовая инфраструктура.

Кроме того рашисты обстреляли город Первомайск в Николаевской области и несколько сел. Пока сообщается об одном раненом.

При этом нашей армейской авиацией нанесено 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уничтожены 15 рашистов, 1 танк Т-72, 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В Музыковке и Новой Каховке уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов. Окончательные потери врага – доразведываются.